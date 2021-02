Il Parma va in ritiro

Dopo la sconfitta di Napoli e il confronto tra D’Aversa e la squadra al Maradona, si opta per la soluzione temporanea. Serve un’inversione di marcia

Squadra da ritrovare, meglio isolarsi e fare leva sulle motivazioni che sono a mille. Il Parma vuole guardarsi dentro, per questo sceglie di andare in ritiro a Collecchio. Ci si gioca un bel pezzo di futuro, il mese di febbraio sarà decisivo per Roberto D'Aversa e la sua squadra, chiamata ad assottigliare il margine d'errore è attesa da quattro gare fondamentali. Il tecnico ha ordinato il ritiro, propedeutico ad affrontare con maggiore concentrazione il periodo di fuoco, a partire da martedì, dalla ripresa degli allenamenti.

Gervinho e compagni da domani vivranno nell’isolamento di Collecchio, per un ritiro che in qualche modo potrebbe determinare lo scossone psicologico di cui ci sarebbe davvero bisogno in questi casi. Sarà finito anche il mercato, D’Aversa potrà cominciare il decisivo mese di febbraio avendo la visuale completa della rosa che andrà ad allenare da qui alla fine – si spera con buon esito – di un campionato travagliato.