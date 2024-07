Il primo abbraccio dei tifosi: Parma, è ancora festa per la A

Una grande emozione ha accolto i gialloblu ieri mattina sul campo principale del Settore Giovanile del Mutti Training Center di Collecchio, prima del quarto allenamento estivo. Oltre 500 tifosi hanno acclamato la squadra per il primo abbraccio collettivo della stagione 2024/25, una seduta aperta al pubblico che ha permesso di vedere al lavoro i ragazzi allenati da Fabio Pecchia e dallo staff tecnico. Tanti giovani, insieme a famiglie e ai gruppi organizzati, hanno riservato cori e applausi per i gialloblu, che dopo una lunga seduta, non si sono sottratti all’applauso condiviso sotto la tribuna. Emozioni e allenamento, dunque, per una seduta che sotto l’aspetto tecnico ha visto l’inizio dell’allenamento con un’attivazione in tre fasi: generale, a linee e tecnica. Dopo Pecchia e lo staff tecnico hanno proseguito il lavoro con un’esercitazione tecnica finalizzata al possesso palla, poi conclusioni e partita a campo grande. Il programma di preparazione della pre-season 2024/25 proseguirà lunedì 8 luglio con una seduta al mattino (inizio ore 10:00