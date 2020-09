Il saluto di Ferrari: “È stato un viaggio lungo e indimenticabile”

Con un lungo post su Facebook, Marco Ferrari presidente di Nuovo Inizio, saluta l’arrivo di Kyle Krause, azionista di maggioranza del Parma che ha rilevato il 90% del pacchetto azionario del club.

IL POST DI NUOVO INIZIO - Una squadra di calcio non si può davvero possedere, perché è patrimonio collettivo della città e dei tifosi.

I proprietari non ne sono altro che temporanei custodi, con il dovere di tutelare il club per consegnarlo in salute a chi verrà dopo di loro.

Cinque anni fa i soci di “Nuovo Inizio” hanno assunto questa responsabilità, cercando di mantenere saldo questo proposito ogni giorno.

Rispetto per Parma e per Il Parma.

È stata l’unica promessa fatta in questi anni ai tifosi e crediamo di averla mantenuta. A caratterizzare il nostro impegno è stata anche la scelta di tenere sempre un basso profilo, sia nel rapporto con i media che con gli addetti ai lavori. Forse questo non ha aiutato a farci capire o apprezzare da tutti. Probabilmente un approccio “piacione” sarebbe stato più funzionale. Ma rimanere coerenti al nostro modo di essere è l’unico vezzo che ci siamo concessi in questa avventura.

Tante battaglie sono state vinte sui campi delle diverse categorie. Altrettante e non meno ostiche sono state le sfide superate fuori dal campo.

Il risultato sportivo non è mai stato l’unico traguardo: il nostro obiettivo era innanzitutto riaccendere l’amore di una comunità verso i propri colori e la propria storia.

Da soli non avremmo potuto fare nulla. Con l’aiuto di un gruppo di persone straordinarie e il supporto di tutta una città, abbiamo scritto insieme pagine indelebili di storia calcistica.

Personalmente, ho avuto inoltre un grande privilegio. Dimostrare che per guidare la nostra squadra, Parma e i parmigiani non avevano bisogno dell’arroganza e della supponenza di chi pochi anni fa ci ha fatto tanto male, lasciando solo macerie dopo aver abusato della nostra fiducia.

Ma c’è un tempo per tutto. Quel lungo viaggio, da fare tutti insieme, come recitava la nostra prima campagna abbonamenti, vive oggi la sua tappa finale.

Riportata in Serie A la squadra della nostra città, i soci di Nuovo Inizio non avevano ne’ la possibilità ne’ la velleità di competere in un calcio diventato ormai un business globale e poco coerente con la nostra missione originaria, iniziata sui campi bruciati dei dilettanti.

Per questo siamo orgogliosi di avere trovato compagni di strada di grande spessore internazionale, che hanno visto nel Parma di oggi una piattaforma ideale per investire nel calcio del futuro.

Non è l’offerta più vantaggiosa ricevuta in questo periodo - i soci di Nuovo Inizio si limiteranno a recuperare il loro investimento - ma sicuramente è quella formulata dall’interlocutore più serio, credibile ed entusiasta. La passione di Kyle Krause e della sua famiglia per il nostro Paese, il nostro sport e la nostra città, li rende le persone più adatte a scrivere un’altra bella storia nel libro del Parma Calcio.

Nuovo Inizio rimarrà azionista del club e non farà mancare il proprio supporto, ma è chiaro che oggi si chiude un capitolo e se ne apre uno nuovo.

Mi auguro che sia accompagnato dallo stesso calore e dalla stessa passione su cui abbiamo potuto contare noi, in attesa di scoprire insieme e con fiducia cosa ci riserverà il domani.

Un grazie di cuore a chi ha contribuito, nei modi più diversi, a rendere questo lungo viaggio indimenticabile.

La storia continua...

Forza Parma!