Imboscata a Bernabé: Bonny, Zaga e Coulibaly entrano in sala stampa

A un certo punto si è bloccato: Adrian Bernbaé è stato preso d'assalto dai suoi compagni. Zagaritis, Bonny e Coulibaly lo hanno innaffiato con una bottiglietta d'acqua e la festa è partita in sala stampa. "Che gioia. Sono migliorato a difendere, sono più forte mentalmente e sono migliorato come persona. Voglio continuare così, sono molto contento. Non era facile con tutto quello che c’era in campo. Dopo l’espulsione, abbiamo dominato la partita, abbiamo meritato di vincere ma sono molto felice per la stagione e la prestazione". Poi esplode la festa in sala stampa.