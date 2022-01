In 21 giorni 7 partite: Parma, che tour de force. E i big match sono fuori casa

In poco più di un mese il Parma si gioca tutto. Sette partite in 21 giorni, 3 big match (contro Cremonese, Pisa e Monza) in trasferta. Da queste partite passerà il campionato del Parma. Sabato a Benevento comincia un tour de force importante. Fino al 5 marzo, i crociati giocheranno due volte a settimana e Iachini vuole una squadra pronta per battagliare. La Lega B ha reso noti gli orari delle partite di campionato dalla 3a alla 9a giornata del girone di ritorno.

Ecco le date e gli orari del Parma Calcio 1913: