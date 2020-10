Inter-Parma 0-2 | Doppietta Gervinho

Dal nostro inviato

MILANO - L’ultimo giro di tamponi ha messo ko altri due giocatori del Parma. Fabio Liverani non è fortunatissimo con il Coronavirus, soprattutto se si pensa che i due atleti in questione (che la società non rende noti) sono ripositivi. Meno scelte, ma comunque più giocatori a disposizione rispetto alle ultime uscite. Tornano i difensori Osorio e Valenti, a centrocampo ci sarà un Dezi in più, entrato bene con il Pescara, e davanti è disponibile anche Mattia Sprocati.

LA DIRETTA

Tuttavia, l’undici di Liverani non dovrebbe discostarsi tanto dall’ultima uscita: rispetto alla partita di campionato con lo Spezia la difesa non cambia. Davanti a Sepe ci saranno ancora Iacoponi e Gagliolo, con Osorio e Valenti che rimarranno a guardare, almeno all’inizio. Grassi a destra dà garanzie, Pezzella a sinistra. In mezzo al campo ci sarà più scelta per Liverani, che dovrebbe affidarsi a uno tra Brugman e Cyprien. Kurtic e uno tra Sohm ed Hernani accanto al play. Davanti Gervinho e Cornelius, tenuti a riposo in occasione della gara con il Pescara, saranno lanciati dal primo minuto. Innescati da Kucka, che per Liverani è un centrocampista, al quale il tecnico ha chiesto sacrifici.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen; Perisic, Lautaro. All: Conte

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Balogh, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Gervinho, Cornelius (46' Inglese). All: Liverani