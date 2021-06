It's ... Buffon: Krause annuncia il ritorno di Superman

"It's a Bird... It's a Plane...". Il ritornello della colonna sonora del musical targato Charles Strouse, è del 1966. E si completa con "It's a Superman". L'indizio social diffuso alle 10:52 da Kyle Krause ha fatto il giro del mondo. Ancora non è ufficiale, ma l'operazione che riporta Gigi Buffon al Parma è compiuta. Manca la postilla dell'annuncio da parte del club, ma non dovrebbe tardare di molto. L'indizio social vale molto più di un indizio. E' una conferma. Buffon al Parma, è questione di ore. Il più è fatto.

it’s a bird it’s a plane it’s — Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) June 16, 2021