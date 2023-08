Juric saluta: "Parma, avrei voluto portarti in Serie A"

Stanko Juric non ha fatto in tempo a centrare i suoi obiettivi: "Avrei voluto contribuire a riportare il Parma in Serie A, ma non ci sono riuscito. Pazienza, ho dato tutto per questa maglia", ha detto in esclusiva a ParmaToday.it. Il centrocampista croato lascia il club dopo 71 presenze in tutte le competizioni, 4 gol e 2 assist. Nell'ultimo scorcio di stagione il suo impiego era stato centellinato da Fabio Pecchia, i cui schemi quest'anno non contemplavano l'inserimento del croato nelle rotazioni. Ed è stato proprio il tecnico a metterlo alla porta, con il benestare della società che ha lavorato alla cessione. Prestito oneroso al Real Valladolid (che si accolla l'ingaggio per intero) e obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi (se il club del presidente Ronaldo sarà promosso in Liga).

Juric, come è nata questa trattativa?

"Il Real Valladolid mi ha voluto più di tutti, da tempo. Dall'inizio ha dimostrato di credere in me. Avevo anche delle squadre italiane (Como e Venezia ndc), ma ho preferito andare a giocare in Spagna. Spero di essere promosso in Prima Divisione, quest'anno".

Che stagione si aspetta?

"Ho visto che Il Real è una buona squadra, con grandi ambizioni. Lottiamo per la promozione. Questo mi ha spinto ad accettare. Poi con un presidente come Ronaldo...".

A proposito: chi è per lei Ronaldo?

"Per me è il giocatore più forte mai esistito. Un artista con il pallone".

Torniamo al Parma: si aspettava la cessione?

"Guardi, preferirei non rispondere a questo tipo di domande, grazie".

Intanto i suoi compagni lavorano per tornare in Serie A: ce la faranno?

"Spero che il Parma possa fare bene, lo spero soprattutto per i tanti amici che ho lasciato lì. Meritano il meglio. Relativamente al possibile ritorno in Serie A, che poi è stato sempre il nostro obiettivo da quando sono arrivato, dico questo: c'è tutto per fare bene. Mi spiace non essere riuscito a regalare ai tifosi e al club la promozione, ma io ho sempre dato il meglio per centrare gli obiettivi".

Che stagione si aspetta da parte dei suoi ex compagni?

"Mi aspetto una buona stagione da parte del Parma. Davvero: spero che i miei ex compagni possano riportare il club velocemente in Serie A. Mi permetta anche di ringraziare tutti i tifosi crociati per il loro supporto: ci sono sempre stati sia quando le cose sono andate bene che quando sono andate meno bene. Sono stati splendidi".

Che esperienza è stata per lei quella con la maglia crociata?

"Buona, direi. Porterò sempre con me il Parma. Qui ho conosciuto tanti compagni che poi sono diventati amici. Molti di loro lo saranno per la vita. Ho conosciuto la gente di Parma: mi è piaciuta. Belle persone, gentili e molto disponibili. Ah, un'altra cosa: ricorderò per sempre la vostra cucina. I migliori piatti del mondo sono a Parma".