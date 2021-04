Juventus-Parma LE ULTIME | Cornelius favorito su Pellè, dubbio Grassi-Hernani

Dal nostro inviato

TORINO - Provare a chiudere in bellezza, sapendo che una piccolissima speranza di salvezza è assolutamente da alimentare. Scappare dalla matematica, allontanarla il più possibile e chiudere con dignità. Il Parma ha questa missione: provare a battere la Juventus per regalare ai tifosi una gioia, magari provando ad aumentare un po’ i rimpianti di un campionato condotto a marce ridotte. Senza acuti dalla vittoria in casa con la Roma. Il Torino ormai è lontano, ma D’Aversa ha bandito la parola ‘resa’ almeno fino a che non la pronunci la matematica.

Fuori l’orgoglio, come si dice in questi casi, anche su invito dei tifosi che hanno rivolto ai calciatori parole ben più colorite. Niente di nuovo. Così come l’infermeria piena di Collecchio, che abbraccia anche Gagliolo e Kucka, entrambi pronti a saltare Juventus e Crotone. Rientra Hernani, che potrebbe ritagliarsi un posto, parere medico permettendo. Il brasiliano è continuamente sotto la lente dello staff sanitario, che ne segue sviluppi e progressi. Riserve da sciogliere solo domani, a ridosso della partita. La squadra partita per Torino si affiderà alla regia di Brugman, coadiuvato probabilmente da Grassi e Kurtic, anche se il primo non è certo in gran salute.

In difesa c’è un dubbio, come con il Cagliari. Laurini è favorito su Busi (entrato male in Sardegna) per un posto sulla corsia di destra, mentre invece Pezzella dovrebbe aver rifiatato dopo aver chiesto il cambio a Cagliari. Osorio e Bani saranno la coppia centrale, mentre davanti tocca ai romeni Man e Mihaila, con Cornelius a fare da punta e smistare palloni a destra e sinistra. Sa lavorarli meglio di Pellè, che ha caratteristiche simili ma non è in gran condizione. E D’Aversa, per battagliare con Chiellini e compagni, cerca un attaccante fresco. Sarà la prima volta che Krause andrà allo Stadium da presidente del Parma, con lui Javier Ribalta, un assiduo frequentatore dell’Allianz. E’ un po’ anche la loro partita.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Robaldo. All: Pirlo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Cornelius, Mihaila. All: D’Aversa.