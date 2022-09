Krause: "Abbiamo scelto Fournier perché ha vinto ad alti livelli"

"Sono orgoglioso di presentarvi il nostro Managing Director Sport, Fournier: finalmente abbiamo un leader di primo livello nel settore sport. Posso tornare negli Stati Uniti tranquillo sapendo che il club è in buone mani". Così Kyle Krause introduce il nuovo responsabile dell'area sport concedendosi anche un'apertura sulla situazione attuale del Parma. La società non tornerà sul mercato, nonostante gli infortuni dell'ultima ora: "Se guardate come gioca Fabio, noterete che i giocatori si adattano alle esigenze della partita. E' una situazione abbastanza fluida. Non abbiamo intenzione di andare nel mercato degli svincolati. Abbiamo perso solo una partita, non definirei la nostra situazione orribile o preoccupante. Ma io penso che i miglioramenti rispetto alle due stagioni passate siano evidenti. Sono soddisfatto di quanto fatto da Pecchia. Il Parma ha oggi un gioco che diverte e porta frutti. Sarei ingenuo se fornissi una serie di raccomandazioni alla squadra.

Io penso che la coerenza è un fattore importante. La leadership duratura produce risultati positivi. La cosa fondamentale è avere le persone giuste al posto giusto. Il cambiamento produce effetti positivi. Se non ricordo male, nell'ultima partita dei 15 giocatori che si sono alternati sul campo erano già presenti nella scorsa stagione. Errori da evitare? L'ingresso di Juliene di Luca Martines in posizioni di leadership contribuirà a creare effetti positivi per le prossime stagioni.

Abbiamo scelto Fournier perché ha un curriculum eccellente, ha fatto cose molto buone a ottimi livelli".