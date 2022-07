Krause arriva in ritiro, i tifosi: “Ci compri un attaccante?”

Il nono giorno di ritiro è quello di Kyle Krause, arrivato in Val di Pejo da Bolzano dove è atterrato con il suo jet privato decollato dal Verdi di Parma. Un saluto alla truppa in albergo, poi direttamente al campo per guardare l'allenamento. Solita carica, sorriso contagioso e buoni propositi per il magnate americano che abbraccia Pecchia e la squadra. Attesi i colloqui con il tecnico, per intavolare le prossime strategie di mercato. Al campo del centro sportivo di Celledizzo, ad attenderlo, c'erano anche il direttore sportivo Mauro Pederzoli e il suo braccio destro Massimiliano Notari costantemente con la squadra e a lavoro per rinforzare la squadra.

Siparietto tra @Kyle_J_Krause è una tifosa che chiede un attaccante per il @1913parmacalcio ??? pic.twitter.com/TCxtc5Loun July 14, 2022



Al suo arrivo, una tifosa del Parma ha chiesto al presidente: "Ci compri un attaccante forte?". E lui, in maniera simpatica è disponibile come sempre ha assicurato il suo impegno.