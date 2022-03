Krause ci crede ancora: "Il futuro è la partita con il Lecce. Iachini? Ha un contratto"

La vittoria contro il Vicenza ha riacceso la speranza in casa Parma. Il gol di Tutino ha ridato energie positive al club di Krause che vede ancora possibile il raggiungimento dell'obiettivo minimo dei playoff. "Sono molto felice per ieri, è sempre bello parlare dopo una vittoria - ha detto il presidente del Parma Kyle Krause dopo la conferenza stampa sullo stadio in Comune - e credo davvero che ci sia ancora tempo per risalire la classifica". In coda a una stagione non proprio esaltante, dalle parti di Collecchio si comincia a lavorare anche sul futuro. Krause glissa sul tema e con una grande giocata dribbla la domanda: "Ci sono ancora alcune partite - dice il presidente americano - ma crediamo di poter raggiungere l'obiettivo, certo. Abbiamo giocato bene ieri, abbiamo ancora delle partite da fare e dobbiamo continuare su questa strada. Io penso che il futuro sia domani, sia sabato prossimo. Il futuro è la partita contro il Lecce e tutto quello segue. Se il futuro passa anche da Iachini? Sì, lui è il nostro mister, è il nostro allenatore sotto contratto, i giocatori stanno giocando bene e positivamente. Quindi, se questo continua, io sono felice”.