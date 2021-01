Krause: "Grato a Liverani ma dobbiamo cambiare passo"

Il presidente del Parma, Kyle Krause, ha affidato a Twitter la notizia del cambio sulla panchina gialloblù. La squadra vista ieri a Bergamo contro l'Atalanta, al di là di tutte le attenuanti per le molte assenze, è apparsa smarrita, spaesata e priva di idee e così nelle ore seguenti è maturato l'esonero di Fabio Liverani che il numero uno del club ha commentato così: "Questa mattina abbiamo informato Fabio Liverani della nostra decisione di interrompere il rapporto professionale con lui. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a Fabio per il lavoro fatto in questo periodo. Questa stagione è iniziata in maniera difficoltosa, ma al Parma siamo dei combattenti e andiamo avanti. Forza Parma".