Krause ha venduto Kum&Go: sempre più Parma nel suo futuro

"Maverik – Adventure's First Stop ha annunciato l'acquisto di Kum & Go, una catena di minimarket a conduzione familiare con oltre 400 sedi in 13 stati, dal Krause Group". Sta per finire un'era a Des Moines e dintorni: l'azienda di famiglia del presidente del Parma Kyle Krause sta per cambiare proprietario dopo quattro generazioni. Il magnate americano non sarà più a capo del suo impero, visto che sta per cedere le quote a Maverik che andrà a inglobare anche "Solar Transport, un trasportatore di autocisterne e fornitore di servizi logistici di proprietà del Gruppo Krause. I termini finanziari non sono stati resi noti", si legge. La transazione dovrebbe chiudersi nei prossimi mesi ed è soggetta alle consuete disposizioni di chiusura. In seguito ad alcuni rumors accostati al contesto della vendita si era parlato di una cifra vicina ai tre miliardi di dollari. Una cifra importante: parte di essa, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere reinvestita nel tentativo di fare grande il Parma, l'altra grande passione di Krause.

"Kum & Go è sempre stato guidato dal desiderio di innovare, crescere e servire i nostri clienti, le nostre comunità e le nostre persone - ha detto Krause -. Maverik ha costruito la propria attività allo stesso modo ed è nella posizione ideale per guidare il prossimo capitolo di crescita di Kum & Go. Abbiamo molto in comune e non vedo l'ora di accogliere la leadership di Chuck, il suo team e Maverik a Des Moines, che sarà sempre la sede del Krause Group e importante per il nostro futuro".

Tanner Krause, Presidente e CEO di Kum & Go, ha dichiarato: “Questo è il giorno più importante nei 63 anni di storia della nostra azienda di famiglia. Abbiamo lavorato per quattro generazioni per creare e costruire Kum & Go in un'azienda che ha fatto un'incredibile quantità di bene per la nostra gente, per l'Iowa e oltre. Essere presidente negli ultimi cinque anni è stata la realizzazione del mio sogno di una vita. Ho avuto il piacere di conoscere Chuck Maggelet per anni e ho molto rispetto per lui come persona e leader aziendale. Sono fiducioso che i Maggelet e i Maverik saranno buoni amministratori della gente e della cultura di Kum & Go per le generazioni a venire”. La transazione dovrebbe chiudersi nei prossimi mesi ed è soggetta alle consuete disposizioni di chiusura.