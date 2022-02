Krause: "Il nuovo Tardini? Mi auguro che Gigi possa giocarci"

"Buongiorno a tutti! Ho una grandissima notizia: Gigi ha rinnovato il suo contratto fino al 2024!". Così, a sorpresa, il presidente del Parma Kyle Krause ha annunciato il prolungamento del contratto di Buffon. Una conferenza stampa che ha spiazzato - in perfetto stile krausiano - tutti i presenti. "E' un grandissimo giocatore - ha detto Krause in conferenza - e questo è un grandissimo orgoglio per noi. Oltre alle sue grandi doti di leadership è una persone dalle grandissime doti umane. Gigi ha una grande passione verso il Parma e Parma, che noi possiamo vedere ogni giorno. Siamo molto molto contenti per questo suo supporto e per il suo impegno. Gigi era sotto contratto fino al 2023, questa sua decisione di rinnovare con noi è una conferma di voler continuare a livelli alti e una garanzia per noi. La cosa che mi fa ancora più piacere è sentire una persona di 44 anni parlare di futuro. E' una conferma per il futuro e per i compagni di squadra, hanno esperienza del suo entusiasmo e della sua capacità di leadership".

"Oggi - ha continuato il presidente - siamo tutti entusiasti di questo annuncio però effetivamente ci sono stati diversi pomeriggi in cui dopo le partite sono rientrato in hotel deluso. Ma non ho mai avuto rimpianti sulla scelta di Parma. Questo assolutamente mai. E' fuori dubbio che la scorsa stagione sia stata difficile nonostante la qualità della rosa, siamo in un settore in cui tutti sanno ciò che stavamo facendo ed il grande spirito di leadership che Gigi ha mostrato è quello giusto. Non mira a mostrare agli altri ciò che è stato nel passato, ma a dare il meglio per il futuro. Gigi ha accennato prima all'importanza del nostro progetto. Le partite sono momenti importanti me per costruire il Parma del futuro e per fare tutto ciò dobbiamo pensare a cosa possa servire a Parma per un successo a lungo termine e lo stadio penso sia un passo imprescindibile. Sono abbastanza positivo visti i rapporti con l'amministrazione, vedremo le tempistiche. Mi auguro che Gigi possa giocare nel nuovo stadio (ride ndr)".