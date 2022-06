Krause: "Il Parma Femminile giocherà in Serie A"

"Voglio condividere con voi notizie strabilianti sul fronte del calcio femminile". Kyle Krause sembra quasi più felice di ieri. La notizia dell'acquisizione dell'Empoli Ladies ha mandato in estasi il presidente: "La Figc ci ha permesso di trasferire la sede e di completare l'acquisto. Questo può presentare delle complessità visti i successi conseguiti dalla squadra femminile nella scorsa stagione - spiega il presidente in conferenza stampa - ma fa parte del nostro progetto a lungo termine. Ereditiamo dall'Empoli Domenico Aurelio che è lo Sport Director e Martina Capelli che è il Club Manager. Le motiviazioni dell'acquisizioni? Sono vecchio, ok (ride ndr). Ma si è presentata questa opportunit, la crescita del calcio femminile è abbastanza evidente se ci guardiamo intorno. Il Barcellona ha portato allo Stadio 90 mila spettatori. Perché non offrire anche alle ragazze le stesse opportunità offerte agli uomini. Quando parliamo di pari opportunità non intendiamo dire che il calcio femminile è lo stesso rispetto a quello maschile. La crescita è dare alle ragazze un'opportunità, è una cosa positiva per il Parma e le giocatrice.

Il budget? Prima di parlare di budget è necessario parlare di cosa abbiamo bisogno. Penso anche che per la squadra femminile abbia dei costi, ma dobbiamo anche calcolare gli introiti che possono venire dagli sponsor e dai biglietti. Sono numeri in via di definizione. Non sappiamo dove giocheranno, potrebbe essere al Tardini o Noceto. Per quanto riguarda le giocatrici dell'Empoli non sono sotto contratto per la prossima stagione. E' ragionevole pensare che qualcuna di loro possa venire al Parma. Ma siamo aperti a qualsiasi opportunità. Sarebbe fantastico poter rintracciare e reperire giocatrici che hanno avuto esperienze a un campionato mondiale. Procederemo all'assunzione di staff in modo specifico, chiunque ruoti intorno alla squadra femminile si dedicherà alla squadra femminile. Vogliamo far si che le ragazze si godano il momento, ieri sera abbiamo brindato e ci siamo divertiti per il traguardo conseguito. E' molto importante per me e per la società assicurarsi che le ragazze possano essere ricollocate in una situazione positiva per loro. Ciascuna ha ricevuto un bonus, un premio monetario a titolo di riconoscimento. Ci sono alcune che potrebbero fare parte della nostra Primavera, altre che verranno collocate in altre squadre.

Abbiamo la possibiltà di firmare due contratti con ragazze extracomunitarie. E io vengo da un paese in cui ci sono eccellenti giocatrici. Poi c'è da considerare l'età delle giocatrici, che è molto più bassa. Perché le risorse sono inferiori. E' anche vero che il mercato è più diverso rispetto a quello maschile. L'idea è quella di individuare le giocatrici migliori da mettere a contratto".