Krause: "Non abbiamo bisogno di grandi stravolgimenti"

"Piano, piano". Sembra essere il nuovo motto di Kyle Krause. Il presidente del Parma è affezionato a questo modo di dire italiano, lo lascia tranquillo nell'attesa della crescita. Perché sa che la crescità c'è ed è costante. Intervenuto al Golden Boy, KK è tornato a parlare della squadra dopo la promozione. Aprendo anche una finestra sul futuro dopo il ritorno in Serie A: "Stiamo prendendo queste decisioni per coinvolgere i nostri tifosi a Parma e in tutto il mondo in quello che stiamo facendo. Ci vuole del tempo, abbiamo dei tifosi fantastici e vogliamo coinvolgerli ancora in questo progetto. Penso che abbiamo bisogno di un po' di giocatori per la Serie A, ma non di grandi cambiamenti.

Per noi il Parma è stato un investimento a lungo termine che sarà della mia famiglia per molto tempo. Quando fai un investimento così, non puoi pensare di risolvere i problemi in 3, 6 o 9 mesi. Quello in cui crediamo sono i nostri investimenti nel settore giovanile, nell'analisi delle prestazioni, nella squadra femminile, gli investimenti per rendere il Parma un brand mondiale. Bologna e Atalanta i modelli? Entrambi sono dei bellissimi modelli. Rispetto entrambe le proprietà, stanno facendo un lavoro incredibile. Il Bologna ha avuto una stagione fantastica. Noi, come prima cosa, dobbiamo salvarci in Serie A, poi potremo puntare a Bologna e Atalanta. Piano, piano...".