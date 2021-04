Krause non si arrende: "Stagione frustrante, ma abbiamo ancora cinque chances"

"Sono molto contento di essere qui oggi, a presentarvi i due leader del Parma calcio, vorrei cominciare con una nota dolente, partendo dalla posizione di classifica, frutto di una stagione frustrante e deludente". Comincia così, Kyle Krause, presidente del Parma che forse è rimasto l'unico a credere ancora in un miracolo: "L’idea non era questa, io non mollo, abbiamo ancora cinque chances per rimanere in Serie A. E quindi continueremo a lottare con l’orgoglio gialloblu, per riuscire a sfruttare le cinque chance che ci restano. Al di là dei risultati attuali, i piani devono guardare al futuro, di modo che possiamo creare la struttura per arrivare a realizzare i nostri piani. Quando abbiamo iniziato l’iter per il reclutamento di queste due figure significative, abbiamo ricevuto un sacco di proposte e candidature interessanti. La prima osservazione è che nonostante la stagione non sia esaltante, tanti profili sono interessati a venire al Parma. Mi sono dato una risposta. Molto probabilmente, è perché Parma ha una grande storia, dei tifosi fantastici, opportunità fantastiche per il futuro, qui in città e a livello internazionale. Ovviamente al di là di qualsiasi risultato, la passione che provo per il Parma e la città non è sminuita. La mia passione continuerà ad essere alimentata".