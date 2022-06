Krause: "Nuovo Tardini? Siamo a buon punto. Inizieremo i lavori quando finirà la stagione"

"Siamo tutti in trepidante attesa del nuovo sindaco e della nuova giunta che diventano fondamentali per l’approvazione del progetto definitivo dello Stadio". Il presidente del Parma, Kyle Krause è tornato a parlare del Nuovo Tardini, promettendo dei miglioramenti anche dal punto di vista strutturale al Centro Sportivo di Collecchio e alle strutture del Settore giovanile."Nei mesi passati abbiamo lavorato a stretto contatto con il Comune per rispondere alle domande che ci hanno posto. Ad oggi siamo a nostro avviso a buon punto per quanto riguarda il progetto di rinnovamento del Tardini, per questo ci auguriamo che venga approvato al più presto. Il piano prevede l’inizio dei lavori quando finisce la stagione. Tutte le volte che mi è capitato di parlare del progetto stadio ho detto che vorrei che lo stadio fosse utilizzato il più possibile durante l’anno. Altri due argomenti: oltre allo Stadio, c’è il centro di allenamento e il settore giovanile. L’intenzione è quella di creare la struttura migliore esistente in Italia. Per tutte le squadre, maschile e femminile e le giovanili. L'impatto maggiore lo avrà il settore giovanile, perché per migliorare ed aumentare il livello è essenziale formare il talento dei nostri giovani che giocheranno nelle squadre. Una spesa di 30 milioni di euro per dotare la società di un centro di allenamento adeguato è una cifra spendibile e non basterebbe per comprare dei giocatori. Trovo inoltre che crescere i ragazzi in gialloblu sia un valore aggiunto, in termini di orgoglio. Riuscire a sviluppare e a far crescere i giovani con le strutture migliori richiede del tempo. Siate pazienti, dateci il tempo che ci servirà per raggiungre questo obiettivo. Sarà l'analisi dei dati e il miglioramento delle strutture a farci salire di livello. Come già dicevo ieri, le ultime due staigioni sono state molto difficili per me, per voi, per i nostri tifosi. Parma è una fantastica città, il Parma è un fantastico club con una grande storia. Sono molto ottimista rispetto al futuro, sono fiducioso del fatto di ritornare grandi in futuro".