Krause sul nuovo Tardini: “C’è fiducia, vogliamo iniziare a fine stagione”

Durante la conferenza stampa nel ritiro di Celledizzo, il presidente del Parma Kyle Krause ha parlato anche della questione Stadio dopo le elezioni comunali che hanno visto il trionfo di Michele Guerra. "Ho avuto l’opportunità di pranzare con il sindaco la scorsa settimana - ha detto Krause -, siamo stati fortunati per la questione stadio. Il nuovo sindaco è molto favorevole per il nuovo stadio. Il piano è quello di effettuare le modifiche suggerite dalla città, il lavoro con lo staff che si occupa del progetto è continuato anche durante le elezioni. Le intenzioni adesso sono quelle di presentare le modifiche al preliminare e presentare il progetto definitivo, cominciando poi i lavori all’inizio della prossima stagione. Ho detto a Fabio Pecchia che non gli venga in mente di portarci ai play off (ride ndc) così cominciamo il prima possibile. Ma c’è tanta fiducia e ottimismo".