Krause, un giorno speciale: celebrato dal gruppo e atteso in piazza

Adesso che ha riportato il Parma dove l'aveva preso, in Serie A, può ricominciare a seminare la sua ambizione in ogni angolo del mondo crociato. Kyle Krause osserva il cammino della sua creatura con una nuova luce. Quella che si immagina possa essere proiettata dal Nuovo Tardini che sorgerà, verosimilmente, sulle macerie di quello che ha ospitato la cavalcata del suo Parma. La celebra con poco meno di 140 caratteri e con un cinguettio rivolto al mondo crociato: "Congratulazioni a tutti i nostri tifosi, giocatori, associati e a Fabio (Pecchia ndc). Grazie per la bellissima serata e la fantastica stagione. Serie A, noi ci siamo". Poi si abbandona con grande compostezza e rispetto verso l'avversario al clima delle celebrazioni. Dopo 160 partite (contando i vari campionati, la Coppa Italia e i PlayOff) e 324 milioni di euro messi sul tavolo, può tornare a sorridere. Saldato il debito con i tifosi crociati, che a lungo lo hanno messo in discussione perché giudicato lontanissimo dal loro modo di pensare al calcio. Ma chi mette così tante risorse in un progetto non può pensarlo solo come un gioco. È passione, è voglia di vincere. E, alla lunga, Krause ha vinto. Il tweet celebrativo è arrivato a ridosso del triplice fischio della partita contro il Bari, che ha sancito il matematico ritorno dei suoi ragazzi in Serie A.

Nuovo corso

Era il 18 settembre del 2020 quando Kyle entrava al Tardini da numero uno del club. Da un uomo venuto da un altro mondo, curioso ma spaesato, non ci si aspettava la rivoluzione profonda attuata a ogni livello del Club. Nuova filosofia, nuove finanze per progetti mai vincenti. Ma dai e dai, KK si è immerso mani e piedi in una storia gloriosa che adesso conosce in tutti i suoi risvolti. La prima promozione di Krause è frutto di una generosa semina. Festeggiata sul campo, prima di tornare nell'Iowa. Da dove è partito il grande sforzo e la nobile intenzione di riportare il Parma ai fasti di un tempo.

Il successo e i nuovi introiti

Nelle sue azioni si è comunque sempre intravista la voglia di primeggiare. Un uomo di successo come Kyle non poteva accettare tutte queste sconfitte, figlie di scelte sbagliate. A un certo punto della sua avventura si è ritrovato ad avere più manager tra vecchi e nuovi che vittorie. Da Carli, che si è ritrovato in casa, a Fournier, da Ribalta a Vaeyens in questa costruzione. Passando per i vari Ceo Corporate Kalma e Luca Martines e tralasciando Semmens, ultimo arrivato. Oggi Krause ha vinto, la sua filosofia ha pagato. Il Club cresce e le nubi non fanno più paura come una volta. In fondo il Parma sembra aver trovato un equilibrio, oltre a nuove finanze: l'approdo in Serie A varrà una cinquantina di milioni di euro tra diritti tv e sponsor. Celebrato, in un trionfo che sa già di storia per i suoi ragazzi e per lui. Adesso che ha riportato il Parma dove l'aveva preso, in Serie A, può ricominciare a seminare la sua ambizione in ogni angolo del mondo crociato.