L'Inter ripiomba su Gervinho: anche l'Atalanta ci pensa

Il mercato del Parma non decolla: il ds Marcello Carli aspetta segnali dall’Atalanta per sbloccare affari già confezionati. Colley e Traoré, più eventualmente Bellanova, sono giocatori bloccati da tempo. Ma l’ultimo passo spetta alla Dea, che per ora rimanda. Tanto che anche l’incontro decisivo con gli agenti di Colley è slittato a data da destinarsi. Entrate bloccate probabilmente dalle uscite. Il Parma ne ha battezzate delle eccellenti, vedi Darmian vicinissimo all’Inter, e aspetta offerte per i suoi gioielli. A proposito di Inter: la scorsa settimana a Collecchio il direttore sportivo Piero Ausilio ha fatto visita a Carli, sul tavolo qualche discorso con giocatori giovani e – probabilmente – qualche esubero che il Parma vorrebbe portare in crociato. C’è da discutere sulle eventuali formule. Durante questi dialoghi si è fatto il nome di Gervinho, che piaceva all’Inter già l’anno scorso. Difficile che l’ivoriano possa partire alle condizioni dei nerazzurri, che inserirebbe l’esterno in qualche scambio. Il Parma vorrebbe monetizzare più possibile dalla cessione dei suoi pezzi pregiati, tanto che avrebbe respinto anche l’assalto del Genoa per Inglese. Ma ci sarebbe un’altra pista da monitorare: se l’Atalanta cedesse il Papu Gomez, promesso all’ Al-Nassr, per 15 milioni di euro – dandone sette al giocatore – Gasperini potrebbe pensare al giocatore del Parma per sostituirlo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.