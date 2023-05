L'Italia guarda il Parma, Nicolato: "Seguiamo anche Circati"

Anche l'Under 21 guarda al Parma di Fabio Pecchia. Il finale di stagione in crescendo è stato elogiato dal Commissario Tecnico dell'Under 21, Paolo Nicolato che, assieme all’assistente allenatore Mirco Gasparetto, all’allenatore dei portieri Gian Matteo Mareggini e al preparatore atletico Vincenzo Pincolini, è stato ospite dell'Università degli studi di Parma, al Campus Scienze e Tecnologie per il seminario teorico-pratico "Organizzazione tecnico-tattica nel calcio".

"È vero, stiamo seguendo Alessandro Circati, sì - ha detto Nicolato -. Lo conosciamo, ha fatto degli stage con noi e ha dimostrato di poterci stare. La Nazionale dipende anche dal lavoro di giocatori come Circati e dal lavoro di club come il Parma. Conosco bene anche Enrico Delprato, ad esempio: è stato con me per tanti anni, è stato un mio giocatore e posso dire di lui che è un professionista serio. La Nazionale, ripeto, ha bisogno di queste figure".

Non è un momento negativo, a dispetto di quello che si dice, per il calcio italiano. Forse mancano dei giovani su cui fare leva, ma il movimento sta respirando un'aria di cambiamento, come afferma il Ct dell'Under21. "Se parliamo di club - spiega Nicolato - possiamo dire che il calcio italiano se la sta giocando bene. Basta guardare il numero di squadre che ha portato nelle semifinali delle coppe europee. A livello di collettivi si stanno raggiungendo risultati importanti. Se parliamo di giocatori possiamo serenamente dire che abbiamo delle difficoltà. Dobbiamo lavorarci sui ragazzi perché la Nazionale è il futuro e i giovani hanno bisogno di percorsi virtuosi per dimostrare le loro qualità. Il Parma sta lavorando benissimo con i giovani, speriamo che le basi che sta ponendo siano un esempio per tutte le altre squadre".