L'ultima idea del Parma è Dany Mota

Il Parma è a caccia di un esterno d'attacco. Per gli uomini mercato di KK il più è fatto, ma c'è ancora qualche vuoto da riempire: servirebbe con urgenza un giocatore che possa garantire cambio di passo e qualità, ma è difficile adesso arrivare a gente come Cambiaghi (che partirebbe solo a fine ritiro) e Leris (sul quale c'è il forte il Pisa). Per questo motivo, il direttore sportivo del Parma Mauro Pederzoli e il suo braccio destro Massimiliano Notari si stanno guardando intorno. Piace da un po' Dany Mota del Monza, calciatore che potrebbe uscire dal club lombardo molto attivo in entrata. Sarebbe questa l'ultima idea della dirigenza crociata, pronta a intavolare un discorso con Galliani e Antonelli per mettere le mani sull'esterno portoghese, uno degli ultimi protagonisti della scorsa Serie B. I rapporti tra i club, per via della stima e della profonda conoscenza tra Galliani appunto e Pederzoli, sono ottimi. Ieri in serata, nel quartiere generale del Kristiania di Cogolo, nella splendida Val di Pejo, il presidente Kyle Krause ha ragionato a lungo con Fabio Pecchia e la dirigenza crociata per cercare di capire cosa serve in chiave mercato per migliorare la squadra. "Sono disposto ad esaudire i desideri dell'allenatore - ha detto il presidente in conferenza stampa - assieme al reparto Scouting. Se c'è da migliorare la squadra, la miglioreremo". E nei pensieri del Parma c'è anche Dany Mota.