L’UniPR Racing Team conquista l'8° posto a Varano De’ Melegari

L’UniPR Racing Team, la “squadra corse” dell’Università di Parma, ha concluso la stagione di gara 2023 di Formula Student con un 8° posto, a conferma di una vettura ben realizzata e capace di ottime prestazioni. Il team dell’Università di Parma ha partecipato alla gara di casa FSAE ITALY nei giorni scorsi all’autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari.

Le studentesse e gli studenti dell’UniPR Racing Team hanno superato con successo tutte le ispezioni tecniche: un controllo completo della rules compliance della batteria e un check completo della parte elettrica e meccanica della vettura. La velocità con cui sono state superate le technical inspection è testimonianza della qualità del progetto e dell'ottima realizzazione della nuova PSR23. Il valore della monoposto è stato poi dimostrato con la partecipazione alle prove dinamiche, nelle quali la vettura non solo ha terminato l’Endurance, prova più difficile della competizione, ma è riuscita a conquistare un 3° posto assoluto davanti a tutti i team italiani presenti. Un successo anche le altre prove in pista: 5° posto in Acceleration, 6° posto in Skidpad, 8° posto in Autocross.

Non meno importanti gli esiti delle prove statiche. Il team si è distinto nel Cost & Manufacturing conquistando ben 91 punti su 100, che aggiunti a quelli delle altrettanto positive prove del Business Plan Presentation e dell’Engineering Design hanno fatto totalizzare 308 punti complessivi per un 8° posto Overall della categoria elettrica.

Il team è rientrato dalla competizione orgoglioso di aver costruito una monoposto capace di ottime prestazioni e affidabile, che rappresenta la perfetta base di partenza per il progetto della prossima stagione.