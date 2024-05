La folla aspetta la squadra e intanto va in visibilio per Krause: "Portaci in Europa..."

Pioggia e freddo non hanno fermato l'entusiasmo dei tifosi del Parma: prima in piazza Garibaldi, poi sotto i Portici del Grano. Nel mezzo, un centinaio è andato anche in aeroporto ad aspettare la squadra. Dopo le 20 si scatena il delirio fino all'arrivo del presidente Kyle Krause osannato dalla folla. La prima promozione della sua era dopo una retrocessione dolorosa è servita a sanare tutte le fratture. Ci avevano provato acqua a catinelle e temperature sotto la media stagionale a rovinare la festa attesa tre anni, ma neanche il maltempo ha sferzato l'entusiasmo dei 2.500 della piazza. L'undicesimo pareggio della stagione è stato il più dolce: ha stappato la festa, e riconsegnato al popolo crociato una squadra da Serie A. Il primo a tagliare il traguardo nell'area adibita per la festa promozione è stato proprio il presidente, mentre aspettava la squadra. "Sono molto contento, la gente non è qui per me ma per il Parma". È riuscito a dire solo questo, prima di essere ingoiato dalla folla e accompagnato alla Duchessa, ristorante che ha fatto da base operativa del Parma di fianco al palazzo municipale. Sentito l'abbraccio con il sindaco Michele Guerra, che si è complimentato per la splendida cavalcata. L'anno prossimo la città avrà nuovamente la squadra nella massima Serie. "Serata bellissima, dirò il sindaco, perché nonostante la pioggia vediamo una piazza piena di tifosi che mette di buon umore. Primi dall'inizio, questa è la giusta festa".