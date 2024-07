La nuova crociata, spunta un particolare: lo Stadio Tardini

Le nuove maglie del Parma saranno presentate venerdì 19 luglio. "La prima maglia riprende la nostra tradizione: sarà una crociata, con un richiamo al nostro Stadio Tardini nella parte retrostante del colletto. Ci sarà un piccolo cameo per celebrare il centenario del Tardini e onorare la nostra casa. Ci sarà la conferma di due sponsor: Prometeon sarà main sponsor, poi inX.aeroo come back sponsor. La novità sarà presentata da Admiralbet.news come secondo sponsor di maglia. Siamo contenti di rinnovare la partnership con due sponsor che sono con noi già da tempo”, ha spiegato il Managing Director Corporate, Luca Martines, in un'intervista esclusiva rilasciata a ParmaToday.it.