La Panchina d'oro 2023 è parmigiana: vince Stefano Pioli

È parmigiana la Panchina d'oro: la vince Stefano Pioli. L'edizione 2023 è tornata in presenza a Coverciano. Il tecnico del Milan campione d'Italia, come ampiamente previsto, succede ad Antonio Conte premiato per lo scudetto dell'Inter. Al secondo posto Davide Nicola della Salernitana, terzo Luciano Spalletti. A Pioli sono andati 330 voti, a Nicola 4 e a Spalletti 3.

"Essere votato dai propri colleghi rende orgogliosi e fa molto piacere, tanta è la soddisfazione. Onestamente per il lavoro che abbiamo fatto - spiega Pioli -, credo che questo premio sia meritato e lo dedico a tutte le persone che hanno lavorato e collaborato con me: a Milanello si lavora in modo preciso, professionale, ma con grande condivisione, con grande fiducia. Dedico poi questo premio a tutti i tifosi del Milan, perchè l'anno scorso è stato facile e bello essere tifosi del Milan e quest'anno lo è stato un po' meno. Ma è soprattutto nei momenti difficili che si sono dimostrati dei tifosi davvero unici", ha aggiunto Pioli.