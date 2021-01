La WiMORE cerca conferme dopo il debutto con vittoria

E’ già tempo di conferme per la WiMORE Energy Parma che domani pomeriggio alle 17 al PalAnderlini di Modena affronta in trasferta la Moma Anderlini nella seconda giornata del girone E1 del campionato nazionale di Serie B maschile. Obiettivo dare continuità al successo casalingo all’esordio su Ama San Martino, che ha innalzato il morale e la fiducia della squadra largamente rinnovata e al primo impegno ufficiale dopo undici mesi di stop. Più complicato l’avvio di Anderlini, sconfitta per 3-0 nel derby modenese contro lo Stadium Mirandola e finora al di sotto dei suoi standard.

L’elemento di maggior esperienza è sicuramente il palleggiatore Massimiliano Astolfi, classe ’81, già protagonista di diverse promozione dalla Serie B ma il vero punto di forza in attacco è l’opposto Marcello Andreoli, classe ’98, che può essere l’ago della bilancia in un sestetto imperniato anche sugli schiacciatori Giampaolo Cassandra e Loris Mocelli e sul centrale Fabio Di Bernardo, cresciuto nel settore giovanile del Modena Volley. In panchina siede il “guru” Roberto Bicego, grande conoscitore del volley locale e amico del collega Alberto Raho che riparte dalle buone indicazioni emerse una settimana fa tra le mura amiche del PalaRaschi.

“Mi piacerebbe rivedere la stessa grinta che abbiamo dimostrato nei primi due set, dovremo andare ad aggredire subito in battuta cercando di minare le loro sicurezze in ricezione. Abbiamo lavorato sul muro difesa e proveremo a far valere questa correlazione, in modo tale da poter contrastare gli attaccanti. Ci aspettiamo un incontro aperto, siamo fuori casa e, di conseguenza, sarà una vera battaglia”. Ma l’avversario vorrà cancellare il ko al debutto e smuovere la classifica.

“Cercheranno assolutamente il riscatto perché comunque in questo campionato tutti possono far punti da tutte le parti e ancora di più ci terranno a raccogliere punti sul loro campo. Non bisogna prendere nessuno sottogamba, non importa il risultato della prima giornata ma conteranno solo i punti finali del campionato”. Anche se a livello personale il debutto da primo allenatore in categoria coinciso con una bella vittoria non lo lascia indifferente. “La soddisfazione è stata veramente enorme, soprattutto, nel vedere come la società ha lavorato per quest’evento, bisogna ringraziare chi ha montato e smontato il taraflex contribuendo a creare quella cornice in cui mancava soltanto il pubblico che avrebbe coronato un giorno perfetto per la WiMORE Energy Volley Parma e la pallavolo di Parma”.

La partita, che si giocherà a porte chiuse, sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della WiMORE Energy Volley Parma e sul sito www.energyvolleyparma.it.