Lazio-Parma LE ULTIME | Pellè con Brunetta: dentro Sohm

Dal nostro inviato

ROMA - Senza Kucka, e forse senza più neanche la voglia di andare in giro e fare figuracce, il Parma va a Roma per dovere, cercando di scavare nel pozzo delle motivazioni, rimasto vuoto da qualche partita a questa parte. Senza più un obiettivo, l'unica cosa che conta è vincere per evitare forse di finire ultimi, raccimolando qualche soldo in più rispetto al Crotone, lontano due punticini.

Il sogno di Kyle Krause è vedere in formazione un sacco di giovani, quelli che ha comprato quest'anno, a dirla tutta: vuole capire - forse - se sono 'riciclabili' anche per la Serie B. Probabilmente D'Aversa, che conosce le dinamiche, vorrà gestire un 'mix' di forze miscelando esperienza e spregiudicatezza. Per quanto sia possibile, soprattutto per evitare figuracce.

Ecco che davanti a Sepe, potremmo rivedere Busi, che fino alla giocata su gol di Brunetta, propiziata da Pellè, era stato disastroso, con Osorio e Dierckx. A centrocampo sarà di nuovo Sohm l'indiziato numero uno a vestire una maglia da titolare. Il rientro di Hernani nella lista dei convocati potrebbe spingere lo svizzero qualche metro più avanti, giocando da esterno destro, stessa posizione ricoperta all'andata contro la Lazio, per lasciare il lato sinistro a Brunetta.

Davanti ballottaggio Cornelius-Pellè, con il secondo leggermente favorito rispetto al primo.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi. All: Simone Inzaghi

PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx, Bani, Valenti; Busi, Hernani, Kurtic, Sohm, Gagliolo; Pellè, Brunetta. All: D'Aversa