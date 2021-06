Le prime parole di Buffon: "Parma, che ricordi: continuo a emozionarmi se ci penso"

Gigi Buffon parla già da calciatore del Parma. Durante la registrazione del video con il quale il club ha presentato il nuovo acquisto, il portiere ha rilasciato delle brevi dichiarazioni diffuse dai profili social della società. "Mi ricordo che venni con mio padre e mia madre in campo, avevo 13 anni e avevo appena firmato per il Parma. Ero nella zona della Curva ospiti, cercavo di sentire le vibrazioni di quello che poteva essere il tifo e l’ambiente di uno stadio. Pensavo: 'Chissà se riuscirò a giocare qui, un giorno'. Vado a ritroso con la mente, mi ricordo quegli episodi, quelle sensazioni come se fosse ieri. Dopo quattro anni ero già protagonista in questo stadio. Sono dei ricordi, dei flash che non mi dimentico, se continuo a giocare ancora e ad emozionarmi è per questo motivo. Perché vado spesso a scavare in quei ricordi".

