Lecce-Parma LE ULTIME | Caprari in attacco, Hernani a centrocampo

Ultimo atto di un campionato lungo undici mesi. Il Parma arriva a Lecce con la tranquillità di chi è già salvo e con la voglia di chi – volendo – ha ancora un obiettivo da centrare: il decimo posto. Non dipenderà solo dai crociati, che per sperare devono per forza centrare i tre punti, incastrandoli in una serie di combinazioni non facili. Anche all'ultima giornata i problemi di D'Aversa sono quelli vecchi. Tra infortuni e squalifiche, la mediana ha gli uomini contati e la nota positiva è rappresentata dal rientrante Hernani. Brugman, Scozzarella e Grassi sono out, Kucka è squalificato. Disponibili: Kurtic e Barillà, più il giovane Kosznovszky pronto a debuttare.

ALTERNATIVE. Il reparto più ricco di alternative è la difesa: davanti a Sepe, o Colombi, per D'Aversa c’è l’imbarazzo della scelta: Laurini o Darmian a destra, Iacoponi e Bruno Alves (con un premio per Regini in vista) al centro, Pezzella o Gagliolo a sinistra.

UOMINI CONTATI. In mediana appunto, con gli uomini contati, c’è poco da scegliere. Guiderà presumibilmente Hernani, con Kurtic che potrebbe tornare a interpretare il ruolo di mezzala destra. O viceversa, soluzione probabile. Davanti, con Siligardi in rampa di lancio, c’è da battere la voglia di Kulusevski di chiudere in bellezza, assieme a Caprari e a uno tra Gervinho e Sprocati.

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Maccariello, Dell'Orco; Petriccione, Tachtsidis, Barak; Saponara, Falco; Lapadula. All: Liverani.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Regini, Gagliolo; Kurtic, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Caprari. All: D'Aversa.