Parma, 6,3 milioni di motivi per vincere (e sperare)

Il Parma può centrare ancora il decimo posto? Sì. Potrebbe finire anche tredicesimo? Certo. Vediamo in che modo. Innanzitutto, diciamo subito che una vittoria contro il Lecce (obbligato a sua volta a vincere per sperare nella salvezza) potrebbe non bastare. Se la Fiorentina, ospite della Spal già retrocessa, vincesse sarebbe davanti al Parma per gli scontri diretti.

In teoria ci sarebbe anche il Cagliari, a -1 dai crociati, pronto a farsi sotto. Dura in questo momento superare il Milan a San Siro. Il Bologna, a quota 46 come il Parma, riceve il Torino. La corsa al decimo posto diventa difficile, un obiettivo alla portata qualche settimana fa è sfumato anche a causa della sconfitta di misura (e immeritata) contro l'Atalanta. Il piazzamento porterebbe nelle casse del Parma 6,3 milioni di euro, mentre arrivando tredicesimi i milioni sarebbero 4,6.