Il Parma cade a Lecco, seconda sconfitta stagionale

Il Parma in dieci per l'espulsione di Hernani cade a Lecco dopo essere passato in vantaggio, incassando la seconda sconfitta stagionale. La squadra di Pecchia distratta deve rincorrere: apre Benek su calcio di rigore, poi Novakovich e Buso portano i padroni di casa avanti. Espulso Hernani per doppio giallo. Poi il 3-1. Charpentier la riapre ma il pari non arriva

A Lecco i crociati partono a razzo e già al 12' vanno in vantaggio con un rigore trasformato da Benedyczak (fallo in area su Bonny). Sembra un pomeriggio in controllo, e invece i crociati si addormentano per il resto del primo tempo e il Lecco la ribalta con Novakovic e Buso. Hernani viene espulso per doppio giallo e il Parma sparisce dal campo.

Nella ripresa il Parma ci prova ma un contropiede del Lecco procura il 3-1. Pecchia ne cambia 5 (dentro Coulibaly, Charpentier, Colak, Camara e Ansaldi), il Parma accorcia con un gol bellissimo costruito da Bernabè per Charpentier. I crociati assaporano il rigore del pareggio (Lepore su Camara in area) ma l'arbitro dopo il Var dice di no. L'assedio finale della capolista è sterile. Vince il Lecco.