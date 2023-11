Lecco-Parma LE ULTIME | Divieto di sosta: davanti guida Bonny

Divieto di sosta per il Parma che va a Lecco con l'obiettivo di centrare la quarta vittoria consecutiva. Sarebbe l'ennesimo traguardo raggiunto dai crociati con Fabio Pecchia alla guida della squadra che, senza Osorio ancora infortunato e Man e Mihaila fermi ai box per motivi diversi, deve battere l'ex Bonazzoli per allungare ancora in classifica. Ma finora gli emiliani non hanno mai vinto prima delle soste: un pareggio nel derby casalingo contro la Reggiana e una sconfitta a Venezia. Mentre i lombardi sono in serie positiva da quattro gare (due successi e due pareggi) e, in casa con il Parma non hanno mai perso in Serie B nelle ultime sei sfide. Le trappole disposte dal Lecco sono da evitare. Come? Con un 4-2-3-1 che non avrà l'interprete migliore. Man si è fermato per una lesione muscolare - come riportato dai media rumeni -. Il Parma non ha comunicato nulla ufficialmente, ma il giocatore non è nella lista dei convocati. Dietro Bonny, unica punta, ci sarà uno tra Begi? e Sohm. Davanti a Chichizola invece, i soliti. Delprato e Circati coppia difensiva, Coulibaly e Di Chiara sugli esterni.

In mezzo al campo, al fianco di Estevez, Hernani, con Bernabé tra i trequartisti. In una gara da vincere per allungare e rimettere in ordine la classifica.

PROBABILI FORMAZIONI

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Marrone, Caporale; Ionita, Galli, Sersanti; Di Stefano, Buso, Novakovich. All: Bonazzoli.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Begi?, Bernabé, Benedyczak; Bonny. All: Pecchia.