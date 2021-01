Liverani saluta, il Parma riabbraccia D’Aversa

La sconfitta di Bergamo, la quarta consecutiva, il secondo 3-0 di fila dopo quello rimediato in casa contro il Torino, ha tracciato la via per Fabio Liverani che probabilmente non sarà più l’allenatore del Parma. L’avventura del tecnico romano è giunta al capolinea, è stato pre allertato Roberto D’Aversa, ancora sotto contratto e pare convito ad accettare l’incarico, fortemente caldeggiato dell’area tecnica che preme per la scelta più logica.

