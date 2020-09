Liverani si appella al mercato: "Sono stato rassicurato dalla società"

Fabio Liverani non si abbatte: “In questo momento è molto complicato – dice il tecnico in conferenza stampa – ma quando si lavora in grande difficoltà si può imparare qualcosa. C’è del positivo anche in queste sconfitte. Abbiamo avuto difficoltà fisiche, pochi giocatori a disposizione. L’obiettivo nostro è arrivare a fine anno alla salvezza, oggi siamo in difficoltà ma sono sicuro che ci rifaremo. Abbiamo fatto un piano con la proprietà e tracciato un obiettivo, sono stato tranquillizzato dalla società e dal direttore sportivo sul mercato. Su questo non ho dubbi. Va costruita una rosa completa e competitiva, per poter lavorare in maniera continuativa durante la settimana. Sapevamo che le tre partite prima della erano molto difficili. Il Bologna è lo stesso, lavora da due anni insieme, ha cambiato pochissimo. Noi abbiamo lavorato solo due settimane insieme, ci vuole pazienza. Dezi? Eravamo contati, Grassi era affaticato, Kucka ha fatto un’infiltrazione per esserci, e abbiamo usato i giocatori che avevamo a disposizione. Avevo bisogno di fisicità e ho scelto Kucka in mezzo. Li ringrazio per la disponibilità che mi danno. Vorremmo regalare i primi punti alla proprietà prima della sosta”. Intanto il Parma tratta Marcos Paulo, esterno del Fluminense, portoghese di diciannove anni.

