"Lo Stadio Tardini, la maglia, gli abbonamenti: il Parma è pronto per la Serie A"

Lo Stadio Tardini, la nuova maglia, la campagna abbonamenti, le aspettative e le speranze del Parma che tra poco più di un mese metterà piede in campo e varcherà, per la ventinovesima volta nella sua storia, i cancelli della Serie A. Tutti temi trattati con il Managing Director Corporate del Parma Calcio, Luca Martines in un'intervista concessa a ParmaToday.it.

Direttore, a che punto è l'iter per il nuovo Stadio Tardini?

"Dopo la pubblicazione della “variante urbanistica” sul BUR Regionale, effettuata come previsto dalla legge regionale 24/2017, i cittadini, le istituzioni e gli enti amministrativi hanno fatto pervenire un consistente numero di richieste e rilievi per un totale di 36 osservazioni con relativi sotto punti. Sono giunte un totale di 36 osservazioni che il Comune, assieme ad altri enti, ha raggruppato e catalogato per un centinaio di risposte, con il pieno supporto del Club".

Il Comune ha risposto e rimane ancora aperto il puntuale riscontro su alcuni rilievi da parte di altri enti. Cosa resta?

"Ne rimangono alcune che riguardano la fase del cantiere (di cui devono dare conto enti come l'Arpae). Tutto quello che riguarda l’impatto delle polveri, della gestione delle fasi del cantiere. Sono risposte molto complesse e articolate, c'è un piano di collaborazione piena, per cercare di chiudere gli ultimi rilievi nel più breve tempo possibile. Il crono programma è di massima. Ci immaginiamo di arrivare alla fine dell’anno con la parte del progetto esecutivo chiusa. Vorremmo avere, entro la fine dell’anno, tutte le autorizzazioni necessarie a procedere. Ma siamo in una fase avanzata".

C'è fiducia?

“Abbiamo lavorato tantissimo, il quantitativo di persone interne e di consulenti esterni - mi riferisco alla parte di cui ho contezza e visibilità - conta più di 50 persone che hanno dedicato un quantitativo cospicuo del loro tempo. Abbiamo realizzato scavi, analisi, proiezione e analisi finanziarie di un’importanza estrema. Diciamo che vestendo il cappello del Club, per noi è un progetto di grandissima importanza. Poi non siamo gli unici enti, si tratta di progetti con processi amministrativi importanti. Tanti enti coinvolti oltre al Comune (che ha già risposto a tutte le richieste ndc). C’è un clima di grande collaborazione, è un progetto che in tanti vogliamo portare avanti e si è concretato in uno spirito e un lavoro molto collaborativo”.

Siete ancora nei tempi che vi eravate prefissati?

​"I termini della Conferenza dei Servizi non sono quasi mai perentori. Sono termini previsti dalla normativa, ma mai esaustivi. In tipologie di progetti così importanti ci possono essere dei tempi più lunghi. Ci sono progetti in Conferenza dei Servizi da anni. Per esempio sono stati effettuati dei fonorilievi nuovi, scavi, analisi delle falde acquifere. Sono dei progetti complessi i cui termini non possono essere perentori. Se continuiamo a lavorare con questo spirito e con questi ritmi possiamo avere la luce verde. La fase successiva è la presentazione del progetto esecutivo e poi avere tutte le autorizzazioni a procedere entro la fine dell’anno".

Cosa ne pensa il presidente Krause?

"Per lo Stadio? Le dichiarazioni migliori le ha fatte lui al Festival della Serie A a Parma. Vuole entrare nel nuovo Tardini e non vede l’ora. Ha detto che sarà lo Stadio più bello".

Intanto la Campagna abbonamenti prosegue con buoni numeri.

“Una bellissima soddisfazione, posso dire veramente che siamo contenti, grati e onorati. Siamo ormai alle soglie dei 5.000 abbonamenti, siamo vicini al rinnovo quasi totale delle tessere fatte l’anno scorso. Siamo nella prima fase, dedicata ai vecchi abbonati e, quindi, molto contenti e onorati di questo traguardo e di questa risposta che il pubblico ci ha dato. Mi piacerebbe molto avere più di diecimila abbonati, dico la verità. Sarebbe una grandissima sorpresa in positivo. Ma sono confidente. Tutto quello che verrà di più sarà tanto di guadagnato".

A proposito di campagna abbonamenti: da lunedì cambieranno i termini. Inizierà la fase due, con prezzi diversi per i vecchi abbonati. Fino a domenica c’è l’agevolazione per i vecchi tifosi poi, nella nuova fase, partirà la vendita libera. La cosa importante è che dalla fase due sparirà la prelazione ma si attiverà la vendita libera.

Che Serie A sarà per i tifosi?

"​Innanzitutto ci sarà qualche novità allo stadio. Nuove aree, modalità per rendere più piacevole la partecipazione all’evento gara. Tutto volto a migliorare il comfort. Troverete qualche sorpresa. Non solo quello che è previsto dalla Tardini Card che, da sola, garantirà una serie tangibile di vantaggi: contenuti, promozioni e condizioni favorevole all’acquisto di nuovi biglietti. Ci saranno anche amichevoli in casa. Un inizio di campionato estremamente impegnativo, di belle partite e sfide interessanti rappresenterà una nuova sfida da vivere per tutti".

C'è attesa anche per la nuova maglia.

"Il lancio ci sarà da qui a una settimana. La prima maglia riprende la nostra tradizione: sarà una crociata, con un richiamo al nostro Stadio Tardini nella parte retrostante del colletto. Ci sarà un piccolo cameo per celebrare il centenario del Tardini e onorare la nostra casa. Ci sarà la conferma di due sponsor: Prometeon sarà main sponsor, poi inX.aeroo come back sponsor. La novità sarà presentata da Admiralbet.news come secondo sponsor di maglia. Siamo contenti di rinnovare la partnership con due sponsor che sono con noi già da tempo”.

Cosa pensa il presidente della campagna abbonamenti?

"Diciamo che lui ha partecipato in prima persona alla nostra gioia. Lui, ovviamente, ha in mente come tutti noi le immagini della vittoria del campionato dell’anno scorso, dell’abbraccio in piazza. Era li in tutti gli eventi. È stata una naturale prosecuzione di vicinanza e calore. Abbiamo pensato di impostare una campagna abbonamenti pensando a chi aveva sottoscritto la tessera già l’anno scorso. Diciamo che c'è una condizione molto vantaggiosa. Nell’impostazione dei prezzi abbiamo pensato ai tifosi e li abbiamo voluti ringraziare mantenendoli contenuti. Li abbiamo voluti premiare. C’è grande entusiasmo, si torna in Serie A dopo tre anni e ci sono tante aspettative. Questo fa parte di un percorso costruito anni fa, che io ho avuto il piacere e l’onore di portare avanti nelle ultime due stagioni. Guardiamo al 2030, abbiamo un piano lungo che ci porta a guardare lontano. E per noi è un ottimo strumento interno che ci dà sicurezza nell'impostazione del lavoro, ma rappresenta anche un modo per raggiungere i risultati”.

Anche il suo lavoro è cambiato. Ora 'lotta' con il colossi, mentre prima il colosso era il Parma.

“In Lega adesso ci sono i grandi del calcio. Di riunioni ne abbiamo fatte già un po’. Abbiamo fatto due riunioni ordinarie, due straordinarie. Due anni di caletterai, però, sono stati molto utili per capire una serie di logiche del lavoro. Personalmente mi ha aiutato. La dimensione della Serie A è molto diversa. Il tema di grande attualità è quello dei diritti televisivi, quello dei i rapporti tra Leghe e Federazione Giuoco Calcio, le varie riforme che sono da fare. Qui si vive direttamente quello che si legge sui giornali. La dimensione è molto più ampia, ci sono le top squadre con presidenti e manager di grandissimo livello e spessore e grandissima esperienza. Quindi io sono contentissimo di aver fatto il primo periodo in Serie B per capire e farmi le ossa. Ma adesso siamo anche noi tra i grandi del calcio”.