Lucarelli sarà responsabile dell'area prestiti

Nell’organigramma del Parma di Kyle Krause c’è posto anche per Alessandro Lucarelli. L’ex capitano ricoprirà un ruolo di attore non protagonista nel team dell’Area tecnica coordinata da Javier Ribalta: si occuperà dei prestiti, essendo a sua volta a capo dell’Area Prestiti che regola il flusso dei calciatori da piazzare riguardo principalmente ai giocatori arrivati nelle annate precedenti.

La rivoluzione americana condotta in prima persona dal presidente ha travolto quasi tutto quello che di ‘vecchio’ c’era a Collecchio e dintorni. Legittimo, quando arriva un nuovo padrone di casa che compra decide lui come arredare. E pazienza se non ha nelle corde lo stile vintage che era più espressione di proprietà radicate al territorio. E’ successo a Suning con l’Inter, ai Friedkin con la Roma, a Commisso con la Fiorentina. Lo ha fatto anche Krause con il Parma.

Che per la prima volta dopo 13 anni vedrà defilata la figura di Alessandro Lucarelli, lontano dalla prima squadra per la quale da anni era il punto di riferimento prima da capitano, soprattutto dopo il fallimento, poi da dirigente. Dopo che Krause ha assegnato un ruolo a ogni figura, ha evidentemente sciolto il dubbio su quale andrà a svolgere la bandiera crociata. “Alessandro Lucarelli non andrà via - aveva detto Ribalta in conferenza stampa -“. Resterà solo un po’ più lontano dal Parma. Non c’erano i presupposti per ricoprire un ruolo più ‘operativo’, le caselle erano tutte occupate dai nuovi ingressi e per il capitano (è conosciuto da tutti con questo grado) si è pensato a un ruolo più ‘laterale’.

“Alessandro Lucarelli? Sicuramente mi è piaciuto lavorare con lui”, aveva detto Krause che in conferenza un paio di settimane fa aveva indirizzato il ragionamento a quello che è stato, facendo trapelare un ridimensionamento dell’ex capitano a cui KK ha riservato il medesimo trattamento dedicato agli altri dipendenti del Parma. “Vogliamo cioè che crescano nel ruolo che ricoprono”.

“Ringrazio la società per questo nuovo incarico – ha dichiarato Alessandro Lucarelli – quando arriva una nuova proprietà non è mai una cosa scontata. Sono sempre stato una persona ambiziosa e sfrutteró questa nuova opportunità per crescere professionalmente al servizio di questo club e per questi colori che ho tatuati sulla mia pelle”.

“Siamo contentissimi che Alessandro abbia sposato la linea della società – ha dichiarato il Managing Director Sport Javier Ribalta – accettando di ricoprire un ruolo per noi importante relativo ad un'area che fino ad oggi non si era sviluppata in modo concreto. C’è tutta l’intenzione di intraprendere un'importante percorso di crescita e di sviluppo, sia per quanto riguarda il Parma che per la figura di Alessandro”.

