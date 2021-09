Lucca vale già 10 milioni, ma il Parma disse 'no' quando lo proposero a 2

Lorenzo Lucca vale già dieci milioni, e su di lui c'è l’interesse delle grandi del calcio italiano: Inter, Milan e Juventus sono sulle sue tracce. E c’è anche un’altra cosa da segnalare a proposito di Lucca: dopo il debutto con l’Under21, potrebbe esserci la chiamata in Nazionale maggiore da parte di Roberto Mancini. La sua quotazioni è in ascesa e, nel giro di poche settimane, è cambiata. Pagato 2.3 milioni di euro, si parla ora già di 10 milioni.

Eppure il Parma - a inizio mercato - avrebbe potuto metterci le mani sopra: dal Palermo, dove l’anno scorso si è imposto, Lucca sarebbe dovuto andare via a tutti i costi. E Mirri, presidente rosanero, lo avrebbe ceduto per questioni di cassa. Il suo agente, Antonino Imborgia - volto noto in città perché nella dirigenza del Parma di Ghirardi - lo ha proposto all’area tecnica, a condizioni favorevoli. Due milioni, a patto che si chiuda subito l’operazione, massimo in 48 ore proprio perché Mirri aveva urgenza di venderlo subito.

Niente, proposta rifiutata. In effetti, quando ti chiami Parma sei soggetto a molte proposte, vagliarle tutte non è semplice. Ma Ribalta e Pederzoli, con il benestare di KK, avevano già in mente di puntare in attacco a un profilo esperto, affiancato da un giovane che potesse crescere all’ombra del ‘titolare’. Si è scelto il polacco Benek, da dosare in piccole porzioni, che ha ben fatto nel precampionato, pagato più o meno la valutazione di Lucca. Per ora Lucca con i 5 gol segnati in maglia Pisa (ultimo quello a Buffon, con tanto di esultanza sotto la Nord che ha causato sdegno tra i supportes), si è guadagnato l’ammirazione di tanti club, oltre che quella di Roberto Mancini che potrebbe chiamarlo anche in Nazionale.