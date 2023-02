Magic Mudo, che doppietta: “Questa vittoria ci deve dare fiducia”

Ha aperto e chiuso la partita, Franco Vazquez, estraendo dal suo sconfinato bagaglio tecnico due carte che non sempre usa, rendendo la magia più sorprendente di quanto non lo sia di solito. E passi il colpo di testa, che gli abbiamo visto fare tante volte, ma quel destro estratto dal cilindro proprio non se lo aspettava nessuno. Forse solo Vazquez, che spera ancora in una chiamata per il rinnovo del contratto che scade nel giugno del 2023 e si prolungherà di un anno in caso di promozione in Serie A. "Un gol che vale tanto - dice El Mudo dopo lo spettacolo di maglia a Frosinone -. Non stiamo facendo un bel campionato, speriamo che questa vittoria ci dia fiducia perché oggi il risultato è positivo e vogliamo continuare a vincere. Ci manca continuità nei risultati, stiamo lavorando per quello, manca ancora tanto nel campionato e ci aspettano partite importanti, speriamo che possa essere un passo in avanti. Abbiamo perso in casa, vincere dopo aver perso in casa fa piacere, soprattutto contro una squadra importante come loro che sta facendo un campionato così. Il secondo gol? C’era lo spazio per calciare, anche se non è il mio piede ma ci ho provato. Sono contento ma l’importante era vincere”.