Malmesi: "Con D'Aversa e Faggiano abbiamo scritto una pagina di storia indelebile"

Dopo Ferrari e Pizzarotti, è intervenuto in conferenza il VicePresidente del Parma Calcio 1913 Giacomo Malmesi: “Oggi è un giorno importante non solo perchè siamo all’inizio di una nuova stagione, ma anche perchè seduto qui con noi c’è il nostro nuovo Direttore Sportivo. Una premessa: colgo quest’occasione, prima di passare a lui la parola, per fare un doveroso e sentito ringraziamento a due persone che insieme a noi hanno davvero scritto la storia di questa società.

Con Daniele Faggiano e Roberto D’Aversa le strade si sono separate ma ciò che abbiamo fatto insieme a loro, nonostante le difficoltà che abbiamo trovato lungo il nostro percorso, è qualcosa di straordinario. Per i tifosi del Parma è ormai diventata una pagina fondamentale della nostra storia, ma non mi stancherò mai di ripetere che conquistare tre promozioni consecutive e tornare immediatamente in Serie A è un traguardo storico, e ancora oggi quando ci penso mi rendo conto che quello fatto in quegli anni è davvero straordinario.

Come ogni ciclo a volte si arriva alla fine, ma la stima e il rispetto reciproco tra noi, Faggiano e D’Aversa è qualcosa di non scontato e che a maggior ragione ci porta a ringraziarli ancora una volta quest’oggi.

Il presente ora però ha un nome, e soprattutto corrisponde a una scelta precisa e voluta. Marcello Carli ci ha colpito fin da subito per il suo entusiasmo, la sua esperienza e la sua volontà di dare tutto sé stesso per la causa crociata. In tutti gli incontri che abbiamo fatto ci ha trasmesso la sua voglia, con lui la condivisione delle nostre idee e dei nostri valori è massima, e siamo davvero felici di poterlo presentare quest’oggi”.