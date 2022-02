Man-Alanyaspor, mancano i tempi tecnici per chiudere l'operazione

Lo aspettavano nel pomeriggio, quelli dell’Alanyaspor. L’allenatore italiano Francesco Farioli avrebbe dovuto conoscerlo al centro sportivo oggi, alla ripresa degli allenamenti. Giovedì nella sfida di Coppa di Turchia Dennis Man avrebbe dovuto fare il suo esordio con la sua nuova squadra contro l’Adana Demirspor, allo stadio Bahçe?ehir. Niente da fare, sembra. L’operazione sta andando verso il nulla di fatto per via dei tempi tecnici. Il mercato in Turchia chiude oggi, 8 febbraio, la trattativa era stata imbastita nelle scorse ore con un accordo tra Parma e Alanyaspor trovato sulla base del prestito secco.

Si stava lavorando per raggiungere l’intesa economica con il giocatore, che aveva già parlato con mister Farioli, dando il bene stare al trasferimento. Ma si va verso un nulla di fatto. I tempi tecnici non permettono al momento di realizzare il trasferimento. A Parma non sembra avere più tanto spazio, sicuramente nelle scelte di Iachini parte parecchio indietro, Dennis Man. Che - salvo clamorosi ribaltamenti di fronte - rimarrà in crociato e sarà uno dei tanti calciatori scontenti per il poco utilizzo.

Man, dodici presenze e due gol fino a qui, è costato 11 milioni al club di Krause solamente un anno fa, è stato l’acquisto più oneroso dell’era Kyle. Arrivato con l’etichetta di talento, il romeno - che ha del potenziale tecnico importante - ne ha mostrato pochissimo: complice due stagioni scellerate per la banda crociata culminate in una retrocessione con venti punti e un ultimo posto in classifica (la scorsa stagione), e una in cui si sta faticando parecchio. Toccherà all’allenatore del Parma, adesso, farlo sentire ancora importante. In un parco attaccanti iper affollato che può rappresentare la chiave di ‘svolta’ di una stagione che ha ancora molto da offrire.