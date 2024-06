Man e Mihaila, ci siamo: sabato attesa la firma sui rinnovi

Dovrebbe esserci domani la firma sul rinnovo del contratto di Valentin Mihaila. Limati tutti i dettagli nelle scorse ore, quelli legati a premi e bonus, sarà il numero 28 il primo a siglare il nuovo accordo con il Club di Krause che legherà il rumeno al Parma fino al 2027. Non è escluso che arrivi, sempre nella giornata di domani, la firma sul contratto triennale stipulato per l’altro gioiello di casa crociata, Dennis Man. Anche per lui l’accordo prevede la stessa data di scadenza del compagno. L'Area Tecnica del Parma si è messo in tasca quello che era un obiettivo sin dalla fine della scorsa stagione, quando sono cominciate le trattative per i rinnovi dei due calciatori su cui Fabio Pecchia crede tantissimo e che avranno un ruolo chiave anche nella rosa della prossima Serie A. Decisivo il blitz in Germania di Roel Vaeyens, servito a sbloccare la trattativa che il direttore sportivo Mauro Pederzoli aveva avviato per evitare di accompagnare i due giocatori in scadenza di contratto. Archiviata la pratica che blinda Man e Mihaila, il mercato del Parma cambia rotta e vira a centrocampo.

La priorità di Fabio Pecchia, oggi, diventa quella di inserire in rosa (oltre a un portiere) un uomo in mediana. Con Adrian Bernabé che si aggregherà al gruppo più tardi per via degli impegni olimpici con la Spagna, e Drissa Camara che non è certo di rimanere (verrà valutato in ritiro prima di qualunque decisione), l'allenatore gradirebbe avere una pedina in più da far girare in mezzo al campo, dove quest'anno serviranno muscoli e forza. In questa prima fase di mercato, il Parma e i suoi dirigenti si sono concentrati nel dare continuità, archiviando quasi tutte le pratiche che hanno portato al rinnovo dei giocatori funzionali al progetto. Intanto la firma di Mihaila e Man è vicinissima.