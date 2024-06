Man e Mihaila, il sì è vicino: pronto il rinnovo con opzione

Segnali di schiarita da Colonia. La telenovela di questa primissima finestra di mercato potrebbe essere giunta all'ultimo episodio. Il Parma aspetta il sì di Dennis Man e Valentin Mihaila dopo essersi spinto ben oltre quelli che erano i piani iniziali: decisivo il viaggio in Germania di sabato del Managing Director Sport crociato, Roel Vaeyens, che ha lavorato di cesello per smussare gli angoli e portare a casa il risultato. Le basi per il prolungamento sono state gettate e, a meno di clamorosi dietro front da parte dei giocatori, si potrebbe chiudere la vicenda dopo l'Europeo, quando è prevista la firma di Man e Mihaila su un contratto con scadenza 2027 e che contemplerà il possibile inserimento di un'opzione per un'altra stagione con adeguamento sostanzioso dell'ingaggio. Si arriverà a 1,8 milioni di euro all'anno.

Dopo i segnali positivi arrivati dalla Germania, l'intesa pare essere più vicina, ma le parti dovranno aggiornarsi a breve. Il colloquio decisivo potrebbe esserci tra stasera, dopo l'allenamento della Romania, e domani dopo la partita con la Slovacchia. I calciatori hanno chiesto di rimanere concentrati solo ed esclusivamente sul torneo continentale, c'è attesa per la Tricolore che, nel caso dovesse superare la fase a gironi, potrebbe incontrare l'Ungheria di Balogh. Da lì nessun sogno è precluso per i ragazzi di Iordanescu che hanno come obiettivo andare più avanti possibile nella competizione. Nella testa dei calciatori del Parma, per ora, c'è l'Europeo e la loro intenzione è la stessa rispetto a quella del Parma: chiudere al più presto la pratica e stringersi la mano per poi rivedersi a Collecchio. Entrambi sperano di farlo con il rinnovo in tasca già firmato. Per la loro gioia e quella del Parma. La telenovela di questa primissima fase di mercato potrebbe essere giunta all'ultimo episodio. Arrivano segnali positivi da Colonia.