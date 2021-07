Man e Mihaila l'oro del Parma: sia se restano sia se vanno via

Il Parma blinda i suoi gioielli e ribadisce che Valentin Mihaila e Dennis Man rimarranno in crociato. A meno di clamorose offerte. Enzo Maresca riparte da loro, dagli esterni romeni attualmente in vacanza ma pronti a rientrare e a rispondere alle convocazioni per il ritiro estivo, che partirà il 12 luglio (due giorni prima è previsto il raduno, tutti al Centro Sportivo di Collecchio per i test medici).

L’interesse di tutti, del Parma e dei ragazzi, è quello di progredire insieme, di crescere ancora sotto il profilo tecnico-tattico e caratteriale, in questo senso il campionato di Serie B è allenante. Giocare per vincere, poi, aiuta sempre a tenere alta l’asticella, a migliorarsi e ad alimentare le ambizioni. Le offerte per i due talenti romeni non sono mancate. Più che offerte, manifestazioni di interesse. Il Lille aveva pensato seriamente a Dennis Man, mettendo sul piatto qualche milione, ma per Krause il romeno di Vladimirescu è incedibile. Il presidente americano ha sborsato 12 milioni (più 3 di bonus) per il suo cartellino, a meno di 25 milioni non si siederà a trattare.



Dennis Man - Foto Ansa

Lo stesso concetto vale per Valentin Mihaila. L’altro prospetto ha 21 anni, ha mostrato già cose interessanti, più inserito dell’amico e connazionale, deve smaltire i postumi di un infortunio muscolare, una serie di complicanze dovute alla pubalgia che lo ha costretto a tornare sotto i ferri. Per Valentin si erano mossi con diversi sondaggi i top club di Serie A: Milan, Lazio e Roma, andando a bussare alla porta degli agenti. Ma il Parma, che ha sborsato a settembre dell’anno scorso 8,5 milioni di euro per strapparlo al Craiova (più 1,5 a fine giugno per saldare i conti), non vorrebbe privarsene. Ad oggi non risultano offerte per Mihaila, solo qualche informazione. Ma gli uomini di Krause, anche qui, hanno fatto sapere che per meno di una ventina di milioni, Valentin non partirà.

L’intenzione dei ragazzi sarebbe quella di rimanere ancora a Parma, almeno per un altro anno. Il club punta su di loro, alle spalle dei romeni c’è un progetto ambizioso, che li coinvolge in maniera diretta. Di fatto, ad oggi, sono loro i titolari di una squadra che punta dritta alla Serie A.