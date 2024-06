Man e Mihaila, la conferma di Becali: "Nei prossimi giorni sarò a Parma"

Il mercato del Parma è a una svolta. Il tanto atteso annuncio per il rinnovo dei contratti di Dennis Man e Valentin Mihaila sta per arrivare. È solo questione di tempo, lo ha detto chiaramente l'agente dei due giocatori Giovanni Becali alla trasmissione Liga Digisport, confermando di fatto l'anticipazione di ParmaToday.it (leggi qui). "Probabilmente non guarderà Olanda-Romania, sarò a Parma. I ragazzi sono vicini al prolungamento di contratto con il Parma. È stato un po' complicato perché i giocatori chiedevano delle somme, volevano delle clausole. Stiamo lavorando a questi contratti da due mesi. Domani, dopodomani chiudiamo la sarabanda. In queste settimane ho anche incontrato il Borussia Dortmund (per Man ndr), ho parlato con il loro amministratore delegato a Madrid. Mi ha detto che era interessato, non ha insistito, ma mi ha confermato che era sulla loro lista. Per il Dortmund 15-16 milioni non erano un problema. Era la cifra che Parma mi ha detto di volere nel caso non avessimo trovato un accordo per il rinnovo", ha spiegato Becali, a Liga Digisport.