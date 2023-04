Man e Mihaila: Pecchia ritrova dribbling e sprint per il gran finale

Due partite consecutive in trasferta: Cittadella e poi il derby con il Modena per rilanciare lo sprint in vista dei playoff. Il Parma attualmente è ottavo in classifica, ha perso una posizione per via della vittoria (nel recupero 29esima giornata) della Reggina sul campo del Perugia. Ma in cinque giorni ha la doppia occasione di rosicchiare qualcosa e avvicinare chi le sta davanti, a patto che non perda più il passo vanificando il buon risultato ottenuto in casa contro il Palermo. Partendo da lunedì. Nel giorno di Pasquetta non c'è tempo per fare scampagnate: si va in Veneto per vincere. Se il Parma può legittimamente ambire a un posto tra le grandi, il Cittadella ha bisogno di punti per allontanare la zona rossa. Sarà un match rovente, che preparerà i crociati di Pecchia al clima playoff. A proposito di Pecchia, il tecnico deve fare a meno di Adrian Bernabé squalificato, ma può contare di nuovo su due pedine rimaste (per differenti motivi) a lungo nell'anonimato durante questa stagione. Sono pronti a tornare in mischia Dennis Man e Valentin Mihaila.

Il primo, senza gol dal 12 dicembre a Brescia, viene da una panchina con il Palermo e da un gol in Nazionale. Sabato scorso Pecchia ha preferito tenerlo in panchina, preservandolo dopo il viaggio in Nazionale. A Parma la sua stella si è offuscata, ma lunedì potrebbe essere la sua giornata: Dennis potrebbe trovare spazio dal 1' nel tridente dietro la punta. Serve gente di gamba, che abbia nelle corde l'uno contro uno attraverso il quale creare la superiorità numerica per arrivare in fondo a crossare o calciare. Questo tipo di gol manca moltissimo al Parma, soprattutto in partite contro avversari che serrano i ranghi.

Per Mihaila va fatto un discorso diverso: il romeno è reduce da uno stop durato due mesi che gli è costato otto partite. La sua fragilità fisica è il suo più grande nemico in questo momento, tanto che anche il padre Marian si era detto preoccupato: "Nessuno da colpe ad allenamenti e preparazione fisica - aveva detto Mihaila Senior dopo l'ultimo infortunio del figlio nella gara con il Genoa a Fanatik.ro -. Valentin si è ambientato e non ha più problemi. Bisogna capire il perché di questi ripetuti stop. Dobbiamo scoprirlo dalla dieta. La dieta è quella dello sportivo. Non beve Coca Cola, succhi, beve solo acqua e mangia solo lo stretto necessario, ha un regime rigido, e il suo peso è ok. Non sappiamo cosa possa essere. Noi come famiglia non lo sappiamo, non siamo medici". Valentin adesso sembra pronto. Ha curato la sua lesione muscolare sotto lo sguardo severo dei fisioterapisti del Parma e, anche se non può essere al 100%, sicuramente averlo a disposizione cambia le carte in tavola a Pecchia. Per il romeno è previsto uno spezzone di partita, per ritrovare il top della forma fisica e tornare a pieno regime in vista dello sprint finale. Intanto per la sfida con il Cittadella, l'allenatore avrà a disposizione un cambio di livello sugli esterni, da sempre il ruolo con più carenze.