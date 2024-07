Man e Mihaila, primo allenamento con il gruppo

Allenamento al mattino per il Parma che proseguono la preparazione al Mutti Training Center di Collecchio in vista del secondo match amichevole della pre-season 2024/25 contro l’Anversa. Dennis Man e Valentin Mihaila sono rientrati dall’impegno con la Nazionale della Romania e, dopo aver svolto le visite mediche e i test fisici, hanno lavorato regolarmente con il gruppo squadra, a cui si sono uniti questa mattina. L’allenamento ha previsto attivazione tecnica, torelli, un’esercitazione tecnica con la palla, un’esercitazione tattica e una serie di esercitazioni per le palle inattive complessivamente per 30 minuti. Nella giornata di venerdì 19 luglio il programma prevede una seduta al mattino (ore 9:30), prima della partenza per il ritiro di Bruxelles.