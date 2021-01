"Man giocherà in Serie A", ma Krause si era tirato indietro: i retroscena dell'affare

Il proprietario dello Steaua Bucarest, Becali annuncia: "Man giocherà in Serie A". Sembra che l’affare sia fatto tra Parma e Steaua per Dennis Man. Trasferimento record per il campionato romeno: la cifra dovrebbe essere di 12 milioni di euro più 3 di bonus.

Eppure la trattativa a un certo punto sembrava saltata, come abbiamo riportato qui. Becali aveva chiesto delle garanzie economiche, assicurandosi che il Parma potesse pagare anche in caso di retrocessione l'acquisto. Kyle Krause all'inizio si è sentito mettere in discussione la sua staibilità economica, minacciando di far saltare la trattativa. Che alla fine sarà portata a termine. Il presidente americano ha ceduto alla tentazione di accaparrarsi un altro giovane, un classe '97 per il suo Parma a un punto dall'ultima in classifica. Accelerata improvvisa da parte del presidente americano che si è portato a casa uno dei migliori prospetti del calcio romeno.